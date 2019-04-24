معرض كتابي كتابك للكتب المستعملة | البيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 29/ 04/ 2019 الزمان: 21:00 المكان: مركز البيرة الثقافي، البيرة Advertisements معرض كتابي كتابك للكتب المستعملة بتنظيم من فريق نوّار تحت رعاية بلدية البيرة ووزارة الثقافة؛ يهدف لتبادل الكتب كهدايا من قارئ لقارئ، وسيضم المعرض العديد من الزوايا في المعرض من أدب ولغات وروايات وأطفال وزاوية خاصة لصالح الأسرى ودعم مكتبة الأسرى في السجون، وغيرها. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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