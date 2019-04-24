سامسونغ تضاعف استثماراتها بالرقائق الذكية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطط "سامسونغ إلكترونيكس" لاستثمار 116 مليار دولار في رقائق غير رقائق التخزين التي شغلت جلّ استثمارهم، حتى العام 2030، لتقليص اعتمادها على سوق رقائق الذاكرة التي تتسم بالتقلب وتطوير رقائق لتشغيل السيارات ذاتية القيادة وأجهزة أخرى تعتمد على الذكاء الصناعي.

وتظهر هذه الخطة طموح الشركة الكورية الجنوبية في تحدي منافسين أكبر، هما "تي إس إم سي" التايوانية في مقاولات تصنيع الرقائق و"كوالكوم" التي مقرها سان دييجو في تصنيع معالجات الأجهزة المحمولة، في الوقت الذي تنكمش فيه سوق رقائق الذاكرة بحدة بعد طفرة غير مسبوقة دامت لسنوات.

وفي الوقت الحالي، يتسابق مصنعو أشباه الموصلات في أنحاء العالم لإنتاج رقائق قوية لدعم تقنيات جديدة مثل شبكات الجيل الخامس للمحمول والسيارات ذات الاتصال الشبكي والذكاء الصناعي.

وأعلنت سامسونغ، التي وسعت بدرجة كبيرة نشاطها للرقائق عبر الاستثمار الذاتي، يوم الأربعاء أن إنفاقها البالغ 133 تريليون وون (116 مليار دولار) سيتكون من 73 تريليون وون للبحث والتطوير المحلي و60 تريليون وون للبنية التحتية للإنتاج.

وأضافت في بيان "من المتوقع أن تساعد خطة الاستثمار الشركة في بلوغ هدفها لتسنم الريادة العالمية ليس فقط في أشباه موصلات الذاكرة لكن أيضا في مجال شرائح الدوائر المنطقية بحلول 2030".