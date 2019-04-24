انت الان تتابع تفاصيل خبر هل يشهد شرق سوريا مواجهة أمريكية إيرانية؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 05:58 مساءً - قالت صحيفة "جورزليم بوست" العبرية، إن هناك الكثير من الشائعات والتقارير الإخبارية التي تتحدث عن مواجهة مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في شرق سوريا، مشيرة إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت ترويج أنباء عن غارات جوية شنتها واشنطن على قوات موالية للنظام السوري هناك.

ورغم النفي المتكرر لوقوع مثل هذه الغارات فأن تواتر التقارير يشير إلى محاولات مختلف الفاعلين في الصراع لإحداث توترات ليس بين إيران والولايات المتحدة فقط، وإنما أيضاً بين النظام السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" التي تدعمها الولايات المتحدة وحتى إيران.

الشائعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى تفاصيل ما جرى ليلة الثلاثاء، حيث تنقل عن مصدر سوري مسؤول قوله إن "الولايات المتحدة تخطط لطرد الجيش السوري والحرس الثوري الإيراني من بلدة حدودية رئيسية، هي بلدة البوكمال الحدودية مع العراق والميادين في ريف دير الزور".

التقارير التي نشرت تشير إلى أنه "ليلة الثاني والعشرين من أبريل، نفذت الطائرات الأمريكية غارات جوية قرب دير الزور واستهدفت قوات تابعة للنظام السوري وميليشيات للحرس الثوري الإيراني"، غير أن مصدر سوري نفى تلك الأنباء في وقت لاحق، وقال إنها "تقارير مزيفة".

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وتعد منطقة البوكمال من المناطق المضطربة والحساسة، فقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة نجحت في طرد "داعش" من بلدة الباغوز التابعة لدير الزور، والواقعة عبر نهر الفرات مباشرة أواخر مارس الماضي.

كما اشتبكت تلك القوات مع ميليشيات موالية لنظام الأسد العام الماضي قرب دير الزور بعد أن حاولت الميليشيات السيطرة على حقل نفطي في فبراير 2018، وفي صيف ذات العام ضربت غارة جوية مجموعة من كتائب حزب الله، حيث أشارت أصابع الاتهام للولايات المتحدة.

ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة من صفقة النووي مع إيران، زادت من ضغوطها على طهران عبر العقوبات، وشهدت المنطقة توترات بين الولايات المتحدة والجماعات الموالية لإيران في سوريا والعراق بما في ذلك الحشد الشعبي، وهي ميليشيات شبه عسكرية شيعية في العراق أصبحت الآن جزءاً من قوات الأمن العراقية.

هذه الميلشيات هددت مؤخراً القوات الأمريكية علانية، وأبرز فصائلها عصائب أهل الحق وميليشيا النجباء وحركة حزب الله، حيث تم مؤخراً إدراج النجباء والحزب على لائحة العقوبات الأمريكية وتصنيفها كميليشيا إرهابية.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت من أن أي هجوم من جانب الجماعات الموالية لإيران في العراق من شأنه أن يدفع الولايات المتحدة إلى تحميل طهران المسؤولية.