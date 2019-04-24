انت الان تتابع تفاصيل خبر روسيا: مستعدون لبيع مقاتلات لتركيا بديلة عن F35 الأمريكية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 05:58 مساءً - أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، استعدادها لإجراء مشاورات مع تركيا، من أجل إمدادها بمقاتلات عسكرية روسية، كبديل عن طائرات F35 الحربية الأمريكية.

وقال ألكسندر ميخاييف، المدير العام لشركة "روسوبورون أكسبورت" المصدِّرة للأسلحة الحكومية الروسية: "إذا طلب الجانب التركي منا إجراء مشاورات، فسوف نكون على استعداد للتشاور في نطاق إمكاناتنا، وبمشاركة الشركة الروسية المتحدة للطائرات".

وعن موعد تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسي "إس-400" إلى تركيا، أشار ميخاييف في تصريح للصحفيين، إلى أن التسليم سيبدأ في يوليو المقبل، وفق ما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف أنهم يواصلون العمل من أجل تصنيعٍ محليٍّ لمنظومة "إس-400" بين روسيا وتركيا، وفقاً للعقد المبرم بين الجانبين، بعد أن اتخذوا قراراً في هذا الشأن.

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وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أنه إذا لم تستطع بلاده الحصول على مقاتلات "إف-35"، فإنها ستلبي احتياجاتها في هذا المجال من طرف آخر، إلى حين صناعة مقاتلاتها بنفسها.

وتعد تركيا إحدى الدول الشريكة في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وكانت تركيا قررت في 2017، شراء منظومة "إس-400" من روسيا؛ بعد تعثُّر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

وتقول الولايات المتحدة إن صواريخ "إس-400" الروسية ستشكّل خطراً على أنظمة الناتو، باعتبار تركيا عضوة فيه، وهو ما تنفيه الأخيرة.