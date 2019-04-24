شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا : لا صلة بين أحداث سريلانكا وهجوم كرايستشيرش والان نبدء بالتفاصيل

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الأربعاء إن حكومتها لم تكن على علم بأي معلومات تشير إلى أن الهجوم العنيف الذي وقع يوم عيد القيامة في سريلانكا كان ردا على واقعة إطلاق النار بمسجدين في كرايستشيرش الشهر الماضي.

وقال وزير الدولة السريلانكي لشؤون الدفاع روان ويجيواردين للبرلمان أمس الثلاثاء إن تحقيقا أوليا كشف عن أن التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق، وأدت لمقتل 359 شخصا، كانت ردا انتقاميا على هجوم المسجدين في نيوزيلندا يوم 15 مارس آذار.

لكن خبراء أمنيين ومحللين يشككون في إمكانية التخطيط لمثل تلك التفجيرات المنسقة في سريلانكا خلال هذه المدة القصيرة.