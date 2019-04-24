شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تدعو إلى إعادة السلطة للمدنيين في السودان والان نبدء بالتفاصيل

دعا وزير الخارجية البريطاني جيرمي هينت المجلس العسكري والمحتجين والسياسين في السودان إلى التوصل لاتفاق يمهد لعودة السلطة إلى المدنيين.

وأشار في بيان اليوم إلى ضرورة الاستفادة من التمديد الزمني المقترح من قبل الاتحاد الأفريقي بشكل فعال للدفع بعملية العودة إلى الحكم المدني في السودان.

وأكد المسؤول البريطاني أن سقف التوقعات مرتفع وأنه حان وقت العمل من قبل جميع الأطراف.