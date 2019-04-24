شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيطالي : نخشى من ظهور أنشطة إرهابية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، أن بلاده تخشى من ظهور أنشطة إرهابية جديدة. وعقد الوزير اجتماعاً مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، أعقبه مؤتمر صحفي مشترك بين المسؤولين.

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