مقتل 23 حوثيا بالبيضاء اليمنية.. والتحالف يدمر غرفة عمليات بصعدة

لقي 23 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، مصرعهم في مواجهات مع المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء، وسط اليمن؛ فيما دمرت مقاتلات التحالف العربي غرفة عمليات واتصالات للانقلابيين في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية": إن 23 حوثيا على الأقل سقطوا إثر هجوم فاشل لهم على مواقع المقاومة الشعبية في جبهة آل حميقان بمحافظة البيضاء.



وأضاف المصدر ، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن اثنين من مقاتلي المقاومة استشهدا خلال تصديهما للهجوم الحوثي".

وكانت مقاومة آل حميقان صدت العديد من الهجمات مؤخرا، وكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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وفي محافظة صعدة شمالي اليمن، دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، الأربعاء، غرفة اتصالات وعمليات تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية ساقين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصدر ميداني قوله: "إن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات على مواقع للمليشيات في جبال أبو عريج بمديرية ساقين، كانت تستخدمها المليشيات كغرفة اتصالات وعمليات لإدارة المعارك".

وأفاد المصدر بأن الغارات استهدفت مخازن أسلحة تابعة للمليشيات في المنطقة.

وأضاف المصدر، أن الغارات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات.

وتواجه مليشيا الحوثي في محافظة البيضاء خسائر فادحة بسبب الكمائن والهجمات التي تشنها القوات الشرعية التي استطاعت استعادة السيطرة على عدة مناطق في المحافظة.