انت الان تتابع ارتفاع ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 359 قتيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هجمات سريلانكا

أفادت الشرطة السريلانكية بارتفاع ضحايا التفجيرات التي استهدفت فنادق وكنائس في العاصمة كولومبو وضواحيها يوم الأحد إلى 359 قتيلا ومئات الجرحى. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، قال المتحدث باسم الشرطة، روان جونسايكر، اليوم الأربعاء، في بيان: «ارتفعت حصيلة القتلى في هجمات عيد الفصح التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا إلى 359». وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات، وقال إنها نفذت من قبل سبعة مهاجمين. من جهتها، أفادت السلطات أمس بأن جماعتين متشددتين سريلانكيتين، هما جماعة «التوحيد الوطني» وجمعية «ملة إبراهيم»، مسؤولتان عن التفجيرات.

يذكر أن العاصمة كولومبو وضواحيها شهدت الأحد تفجيرات دامية استهدفت 3 كنائس و4 فنادق، تزامنت مع احتفالات عيد الفصح لدى المسيحيين، وأسفرت عن مقتل 359 شخصا، بينهم العشرات من جنسيات مختلفة، وإصابة نحو 500 آخرين.وقال الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، الثلاثاء، إنه يتوقع تغيير قادة القوات المسلحة في البلاد

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