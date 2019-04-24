انت الان تتابع ارتفاع ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 359 قتيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
هجمات سريلانكا
أفادت الشرطة السريلانكية بارتفاع ضحايا التفجيرات التي استهدفت فنادق وكنائس في العاصمة كولومبو وضواحيها يوم الأحد إلى 359 قتيلا ومئات الجرحى. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، قال المتحدث باسم الشرطة، روان جونسايكر، اليوم الأربعاء، في بيان: «ارتفعت حصيلة القتلى في هجمات عيد الفصح التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا إلى 359». وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات، وقال إنها نفذت من قبل سبعة مهاجمين. من جهتها، أفادت السلطات أمس بأن جماعتين متشددتين سريلانكيتين، هما جماعة «التوحيد الوطني» وجمعية «ملة إبراهيم»، مسؤولتان عن التفجيرات.
يذكر أن العاصمة كولومبو وضواحيها شهدت الأحد تفجيرات دامية استهدفت 3 كنائس و4 فنادق، تزامنت مع احتفالات عيد الفصح لدى المسيحيين، وأسفرت عن مقتل 359 شخصا، بينهم العشرات من جنسيات مختلفة، وإصابة نحو 500 آخرين.وقال الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، الثلاثاء، إنه يتوقع تغيير قادة القوات المسلحة في البلاد
يذكر أن العاصمة كولومبو وضواحيها شهدت الأحد تفجيرات دامية استهدفت 3 كنائس و4 فنادق، تزامنت مع احتفالات عيد الفصح لدى المسيحيين، وأسفرت عن مقتل 359 شخصا، بينهم العشرات من جنسيات مختلفة، وإصابة نحو 500 آخرين.
وقال الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، الثلاثاء، إنه يتوقع تغيير قادة القوات المسلحة في البلاد في غضون يوم بعد إخفاقهم في منع تفجيرات انتحارية رغم أنه كانت لديهم معلومات مسبقة عن الهجمات.
وأضاف سيريسينا عبر التلفزيون: «سأعيد هيكلة قوات الشرطة والأمن بشكل كامل في الأسابيع القادمة، وأتوقع تغيير قادة المؤسسات الدفاعية خلال 24 ساعة».
وأشار إلى أن مسؤولو الأمن الذين تلقوا تقرير المخابرات من دولة أجنبية لم يبلغوني به، لافتًا إلى أنه كان يتيعن عليهم اتخاذ إجراءات مناسبة، لذا قررت اتخاذ إجراء صارم بحق هؤلاء المسؤولين.
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