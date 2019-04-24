انت الان تتابع ترامب يرسل "جنوداً مسلحين" إلى حدود المكسيك إثر حادث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأربعاء إرسال "جنود مسلحين" إلى الحدود إثر وقوع حادث مع عسكرين مكسيكيين اتهمهم بانهم قد يكونون متواطئين مع تجار مخدرات.
وغرّد ترامب على موقع تويتر "قام جنود مكسيكيون مؤخراً بعملية سلب ضد عناصر من حرسنا الوطني مع أسلحتهم، ومن المرجّح أنّه تكتيك لتشتيت الانتباه عن تجار مخدرات عند الحدود (...) سارعنا الى إرسال جنود مسلحين إلى الحدود".
واتهم ترامب المكسيك ب"عدم فعل شيء عملياً" لتوقيف مهاجرين غير شرعيين وترحيلهم إلى دولهم.
واشارت شبكة سي ان ان إلى حادث يعود إلى 13 نيسان/ابريل قرب كلينت في تكساس، قام خلاله نحو ستة جنود مكسيكيين بسلب جنديين أميركيين كانا يستقلان سيارة تعقّب، ونزعوا سلاح أحدهما.
ويرجح أنّ الحادث وقع في الجانب الأميركي من الحدود.
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