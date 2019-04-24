انت الان تتابع بوتين يقرر تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان شرق اوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مرسوم وقعه الاربعاء تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا، وذلك بعد بضعة أيام من انتخاب الرئيس الاوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي.
واورد المرسوم الذي نشر على موقع الكرملين أن آلية مبسطة ستتيح لسكان منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين تشهدان نزاعا بين الانفصاليين الموالين لموسكو والقوات الاوكرانية منذ خمسة أعوام، الحصول على جواز السفر الروسي.
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