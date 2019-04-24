ترامب: سنرسل قوات عسكرية إلى الحدود الأمريكية المكسيكية

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اهتمامه بالوضع على حدود بلاده الجنوبية مع المكسيك، قائلا إنه سوف يرسل قوات عسكرية إلى المنطقة وسوف يغلق الحدود.

وقال ترامب على “تويتر”: “بدأ سيل من 20 ألف شخص التحرك من المكسيك، وخفضته المكسيك، ولكنه لايزال يتقدم، ويجب على المكسيك القبض على البقية أو سوف نضطر لغلق الجزء المتبقي من الحدود ونستدعي الجيش”.

وبعد دقائق لاحقة، نشر ترامب تغريدة هدد على نحو مباشر أكثر جارته الجنوبية، وقال إن القوات المكسيكية تساعد المهربين، وقال إنه يعمل على إرسال قوات.

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وقال: “رفع جنود المكسيك مؤخرا الأسلحة على جنود الحرس الوطني الأمريكيين، وربما يكون ذلك تكتيك مضلل لمهربي المخدرات على الحدود، ولكن هذا لن يحدث مجددًا، سوف نرسل الآن جنودنا المسلحين إلى الحدود، المكسيك لا تقوم بما يكفي للقبض والإعادة”.

وتردد مؤخرا أن الجنود المكسيكيين أوقفوا جنودًا أمريكيين بالقرب من منطقة الحدود، وسط ارتباك على ما يبدو بشأن خط الحدود.

وخلال تلك الواقعة تم الاستيلاء على سلاح أحد أعضاء قوة الحدود الأمريكية، وكان هناك أيضًا لقطات مصورة حديثة أطلقتها دورية الحدود تظهر ما يبدو أنه رجل مسلح يساعد امرأة على عبور الحدود.

وهدد ترامب مرارًا بغلق الحدود، وجعل ترامب الهجرة بما في ذلك بناء جدار عند الحدود، جزءًا رئيسيًا من رئاسته.