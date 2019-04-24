بالفيديو.. القبض على وزير الكهرباء بحكومة البشير قبل هروبه إلى خارج البلاد

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن السودانية في إلقاء القبض على وزير الكهرباء والسدود بحكومة عمر البشير أسامة عبدالله، في مطار الخرطوم، وذلك قبل هروبه إلى خارج البلاد.

وضبط الوزير السابق داخل المطار وبحوزته مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايين الدولارات، وهو واحد من رجال النظام السوداني السابق الذي أثار علامات استفهام كبيرة حول ثروته والشركات التي يمتلكها.