الان تتابع بالفيديو.. القبض على وزير الكهرباء بحكومة البشير قبل هروبه إلى خارج البلاد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
نجحت أجهزة الأمن السودانية في إلقاء القبض على وزير الكهرباء والسدود بحكومة عمر البشير أسامة عبدالله، في مطار الخرطوم، وذلك قبل هروبه إلى خارج البلاد.
وضبط الوزير السابق داخل المطار وبحوزته مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايين الدولارات، وهو واحد من رجال النظام السوداني السابق الذي أثار علامات استفهام كبيرة حول ثروته والشركات التي يمتلكها.
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