القضاة السودانيون يعلنون انضمامهم إلى المحتجين للمرة الأولى

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

لأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات في السودان، أعلن القضاة، الأربعاء، انضمامهم إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني.

وقال بيان صادر عن قضاة السودان: “غدا الخميس سيبدأ موكب قضاة السودان الشرفاء من أمام المحكمة الدستورية الساعة 4,00 مساء إلى القيادة العامة دعمًا للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء”.