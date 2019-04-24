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رئيس سريلانكا يأمر كبار المسؤولين بالاستقالة

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جدة - خالد شويل - واس (كولومبو)

أصدر رئيس سريلانكا مايتريبالا سيريسنا اليوم (الأربعاء)، توجيهات لاثنين من المسؤولين رفيعي المستوى للتنحي، وسط مزاعم بأنهما لم يقوما بالتحرك واتخاذ إجراءات في ظل معلومات سرية مسبقة بشأن هجمات انتحارية محتملة، والتي تم تنفيذها وأسفرت عن مقتل 359 شخصًا يوم الأحد الماضى.

وأوضح متحدث باسم مكتب الرئيس أنه تمت مطالبة وزير الدفاع هيماسيري فيرناندو، والمفتش العام للشرطة بوجيث جاياسوندارا بتقديم استقالتهما.

وقال سيريسنا إن المسؤولين الاثنين لم يبلغاه بالمعلومات بشأن هجمات انتحارية محتملة توفرت لهما أوائل الشهر الجاري.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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