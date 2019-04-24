شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سريلانكا يأمر كبار المسؤولين بالاستقالة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (كولومبو)أصدر رئيس سريلانكا مايتريبالا سيريسنا اليوم (الأربعاء)، توجيهات لاثنين من المسؤولين رفيعي المستوى للتنحي، وسط مزاعم بأنهما لم يقوما بالتحرك واتخاذ إجراءات في ظل معلومات سرية مسبقة بشأن هجمات انتحارية محتملة، والتي تم تنفيذها وأسفرت عن مقتل 359 شخصًا يوم الأحد الماضى.
وأوضح متحدث باسم مكتب الرئيس أنه تمت مطالبة وزير الدفاع هيماسيري فيرناندو، والمفتش العام للشرطة بوجيث جاياسوندارا بتقديم استقالتهما.
وقال سيريسنا إن المسؤولين الاثنين لم يبلغاه بالمعلومات بشأن هجمات انتحارية محتملة توفرت لهما أوائل الشهر الجاري.
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