اسكتلندا تدعو للاستفتاء على الاستقلال

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن) أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن اليوم (الأربعاء)، أن حكومتها ستطرح «قريباً» مشروع قانون يهدف إلى إجراء استفتاء على استقلال البلاد قبل العام 2021.

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن اليوم (الأربعاء)، أن حكومتها ستطرح «قريباً» مشروع قانون يهدف إلى إجراء استفتاء على استقلال البلاد قبل العام 2021.

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