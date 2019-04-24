شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة مليونية للمطالبة بحكم مدني في السودان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)كثّف قادة الاحتجاجات في السودان اليوم (الأربعاء)، ضغوطهم على المجلس العسكري الانتقالي، بتهديدهم بإعلان إضراب عام والدعوة إلى مسيرة مليونية للمطالبة بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.
ورداً على سؤال عن الخطوات التي ستتخذ في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال صديق فاروق الشيخ أحد قادة الاحتجاجات: «لدينا خطوات تصعيدية.. سنسيّر مواكب مليونية كما أننا نحضر لإضراب شامل». مؤكداً مشاركة تجمع المهنيين السودانيين الذي أطلق الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر الماضي.
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