شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: انخفاض الهجمات الانتحارية في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كابول)

ذكر تقرير للأمم المتحدة اليوم (الأربعاء)، أن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين في أفغانستان تراجعت قرابة الربع خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، في ظل طقس شتوي شديد البرودة وانخفاض حاد في عدد الهجمات الانتحارية.

وأفاد أحدث تقرير صادر عن بعثة المعاونة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، بأن مجمل الخسائر البشرية في الفترة من يناير إلى مارس انخفضت إلى 1773 بواقع 581 قتيلاً و1192 مصاباً. ويمثل هذا العدد انخفاضاً نسبته 23 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.