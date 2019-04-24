شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات «الوفاق» تتساقط.. وحفتر يعزز لحسم المعركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (طرابلس)

فيما عزز الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قواته وأسلحته الثقيلة لحسم معركة تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات الإرهابية، أعلن اليوم (الأربعاء) عن إسقاط طائرة جديدة تابعة لقوات حكومة الوفاق، حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية العسكرية غرب البلاد، وفق وسائل إعلام محلية.

وهذه الطائرة هي الثانية التي يسقطها الجيش الليبي بعدما أعلن في وقت سابق أن قواته تمكنت من إسقاط طائرة حربية تابعة للوفاق حاولت قصف قاعدة الجفرة، والثالثة منذ بدء العملية العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس.

وكان المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع أصدر أوامر بالقبض على 23 ضابطاً وضابط صف لاشتراكهم مع مليشيات طرابلس في القتال ضد الجيش، متهماً المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق بتوفير الدعم المادي والغطاء السياسي للجماعات الإجرامية.