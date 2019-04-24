شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: المجلس العسكري يجتمع بقادة الاحتجاجات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم) دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قادة الاحتجاجات إلى اجتماع مساء اليوم (الأربعاء)، فيما تستمر التظاهرات المطالبة بتسليم السلطة لإدارة مدنية. دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قادة الاحتجاجات إلى اجتماع مساء اليوم (الأربعاء)، فيما تستمر التظاهرات المطالبة بتسليم السلطة لإدارة مدنية. وجاء في بيان: «المجلس العسكري يدعو قيادات قوى الحرية والتغيير لاجتماع بالقصر الجمهوري مساء اليوم».



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