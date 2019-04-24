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قضاة السودان يشاركون في الاحتجاجات

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

لأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات في السودان، أعلن قطاع القضاء الانضمام إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش، وسط العاصمة الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني.

وقال بيان صادر عن قضاة السودان: «غداً (الخميس) باذن الله (سيبدأ) موكب قضاة السودان الشرفاء من أمام المحكمة الدستورية الساعة 4,00 مساء (14,00 ت غ) إلى القيادة العامة دعماً للتغيير، ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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