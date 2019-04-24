شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: منح الجنسية الروسية لسكان شرق أوكرانيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو)قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مرسوم وقعه اليوم (الأربعاء)، تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الإنفصالية في شرق أوكرانيا، وذلك بعد بضعة أيام من انتخاب الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي.
وأورد المرسوم الذي نشر على موقع الكرملين، أن آلية مبسطة ستتيح لسكان منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين تشهدان نزاعاً بين الإنفصاليين الموالين لموسكو والقوات الأوكرانية منذ خمسة أعوام، الحصول على جواز السفر الروسي.
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