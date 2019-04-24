شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: الحوثيون يتجاهلون الحل السياسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

حمّل نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الأربعاء)، جماعة الحوثي الإرهابية، في توقف خطة السلام الخاصة بميناء الحديدة الرئيسي. مشيراً إلى أن الجماعة الموالية لإيران تتجاهل دعوة المملكة لحل سياسي للحرب الدائرة منذ أربعة أعوام.

وقال الأمير خالد في مؤتمر أمني بموسكو، إن الحوثيين يتجاهلون مناداة المملكة للحل السياسي لهذه الأزمة. متهماً إيران بالسعي للاستيلاء على الدولة اليمنية من خلال دعم الحوثيين.