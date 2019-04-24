شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إسماعيل نصر الدين: نتائج الاستفتاء نهاية لجماعة الإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية تعتبر شهادة وفاة لجماعة الإخوان الإرهابية التى أشاعت وأذاعت كذبا بأن المصريين لن يشاركوا فى التعديلات وأنها لا تلاقى قبول فى الشارع المصرى ولكن نسبة المشاركة تؤكد كذب وافتراء هذه الجماعات المارقة.

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وأكد نصر الدين، فى بيان له، على أن هذه المشاركة التى تعد هى الأعلى فى جميع الاستحقاقات منذ ثورة يناير 2011 بمثابة أيضا نهاية كل التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، لافتا إلى أن إعلام الإخوان والدول المؤيدة لهذه الجماعة الإرهابية سخرت وأتاحت مساحة كبيرة من أجل التشكيك والتحريض وتشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية.

وأشاد عضو مجلس النواب، بوعى المصريين وحرصهم على بناء مستقبل مشرق واستكمال خارطة الطريق التى بدأها الشعب فى 30 يونيو وأن التعديلات تأتى بمثابة تحقيق مزيد من الاستقرار السياسى على الأرض وان الدساتير فى مختلف دول العالم من صناعة البشر ويتم تعديلها وفقا لمجريات الأمور والأوضاع القائمة بما يضمن تحقيق مزيد من التنمية والاستقرار السياسى.