سعد استقبل وفدا من "حماس": نؤكد دعمنا الكامل لقضية الشعب الفلسطيني

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، مسؤول مكتب شؤون اللاجئين في حركة "حماس" في لبنان أبواحمد فضل.
وقد عرض الوفد على سعد تقريراً أعده مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس في لبنان في ما يخصّ أداء الأونروا في العام 2018، وآخر مرتبط بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا يشرح فيه الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.
من جهته، أكد سعد "دعمه الكامل لقضية الشعب الفلسطيني"، مطالباً الحكومة اللبنانية بالإسراع في إقرار حقوقه المدنية.
كما استقبل وفداً من إتحاد عمال فلسطين- فرع لبنان، برئاسة صالح العدوي وتم البحث في آخر التطورات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية، كما تم البحث في القضايا المرتبطة بمعاناة الفلسطينيين العاملين في لبنان في ما يخص حقهم في العمل والعيش الكريم.
واستقبل سعد المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر وقد جرى البحث في الإجراءات اللازمة لتحسين التغذية بالمياه في مدينة صيدا وضواحيها، كما جرى الاتفاق على تعزيز التعاون من أجل تأمين حاجة الناس للمياه.
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