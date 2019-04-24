فضل الله: من يمنع تسليح الجيش هو الجهات الدولية والولايات المتحدة

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله في تصريح له على هامش جولة وزير الدفاع ​الياس بوصعب​ في ​مارون الراس​، الى ان "كل اللبنانيين مسؤولين عن تسليح الجيش، الا ان ​الولايات المتحدة​ والجهات الدولية تمنع تسليح ​الجيش اللبناني​".

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