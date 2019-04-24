معوض: الإبادة الأرمنية ذكرى لن تموت لأنها تحمل قضية شعب تعرض لأبشع المجازر

لفت رئيس "حركة الاستقلال" النائب ​ميشال معوض​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "104 أعوام مرّت على ​الإبادة الأرمنية​. إنّها ذكرى لن تموت لأنّها تحمل قضية شعب تعرّض لأبشع المجازر، وتمثّل نضالًا مستمّرًا للتمسّك بالهوية وعدم طمس التاريخ مهما مرّ من زمن".

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