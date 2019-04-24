مدير مكتب حفتر يكشف عن صعوبة إجراء أي انتخابات في ظل وجود الميليشيات

أعلن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء خيري خليفة التميمي، إن إجراء انتخابات في ظل وجود ميلشيات أمر صعب التحقيق.
وأكد التميمي أنه بعد الانتهاء من العمليات في طرابلس سيكون الليبيون قادرين على إجراء انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
كاملة".
وذكر التميمي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، على هامش أعمال مؤتمر الأمن في موسكو: "بعد ما يتم تحرير العاصمة من السهل جدا إجراء الانتخابات، يسمح لكل ليبي وليبية أن يذهب إلى مركز الانتخاب وينتخب كيف ما يريد بحرية
وتابع: "أما في ظل وجود الميليشيات لن تستطيع إجراء أي انتخابات، وهذا صعب جدا، لكن الليبيين متفائلون أنه ستكون انتخابات نزيهة وبإشراف الأمم المتحدة، والليبيون قادرون أن يختاروا من هو مناسب لهم".
وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في 4 أبريل الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس التي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج،
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر شكل تدهورا واضحا بين السلطتين المتنازعتين على الحكم.
وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة، وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأدت المعارك الجارية لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا تأجيل المؤتمر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري.
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