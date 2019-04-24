الملك سلمان يقلد وزير الدولة للشؤون الخارجية وشاح الملك عبد العزيز

منح خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق، الدكتور نزار بن عبيد مدني، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، تقديراً لجهوده وإسهاماته ولما قدمه في خدمة وطنه.

جاء ذلك، خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة في

الرياض اليوم الأربعاء، بمناسبة انتهاء فترة خدمته.ونوه خادم الحرمين الشريفين بما بذله من جهود طيلة خدمته، مؤكداً أهمية تكريم كل من يعمل لخدمة بلده.بدوره، رفع الدكتور نزار مدني بهذه المناسبة خالص الشكر والتقدير لخادمالحرمين الشريفين، على ما حظى به من تقدير وتكريم، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين نظير حرصهما الدائم على كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن.حضر الاستقبال، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.