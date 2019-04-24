منح خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق، الدكتور نزار بن عبيد مدني، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، تقديراً لجهوده وإسهاماته ولما قدمه في خدمة وطنه.
جاء ذلك، خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة في
ونوه خادم الحرمين الشريفين بما بذله من جهود طيلة خدمته، مؤكداً أهمية تكريم كل من يعمل لخدمة بلده.
بدوره، رفع الدكتور نزار مدني بهذه المناسبة خالص الشكر والتقدير لخادم
حضر الاستقبال، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يقلد وزير الدولة للشؤون الخارجية وشاح الملك عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.