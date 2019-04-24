ترامب يرسل "جنوداً مسلحين" إلى حدود المكسيك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إرسال "جنود مسلحين" إلى الحدود، إثر وقوع حادث مع عسكرين مكسيكيين اتهمهم بأنهم قد يكونون متواطئين مع تجار مخدرات.

وغرّد ترامب، على موقع "تويتر"، قائلاً "قام جنود مكسيكيون مؤخراً بعملية سلب ضد عناصر من حرسنا الوطني مع أسلحتهم، ومن المرجّح أنّه تكتيك لتشتيت الانتباه عن تجار مخدرات عند الحدود (...) سارعنا إلى إرسال جنود مسلحين إلى الحدود".

واتهم ترامب المكسيك بـ"عدم فعل شيء عملياً" لتوقيف مهاجرين غير شرعيين وترحيلهم إلى دولهم. اقرأ أيضاً... ترامب يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك أمام التجارة انتقاماً لتدفق المهاجرين

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