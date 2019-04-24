بوتين يسهل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان شرق أوكرانيا

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مرسوم وقعه، اليوم الأربعاء، تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا. وأورد المرسوم، الذي نشر على موقع الكرملين، أن آلية مبسطة ستتيح لسكان منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين تشهدان نزاعاً بين الانفصاليين الموالين لموسكو والقوات الأوكرانية منذ خمسة أعوام، الحصول على جواز السفر الروسي. اقرأ أيضاً... أوكرانيا تلغي معاهدة صداقة وتعاون مع روسيا يأتي المرسوم بعد بضعة أيام من انتخاب الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي.

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