رئيس سيرلانكا يطالب مسؤولين أمنيين بالاستقالة على خلفية هجمات الأحد

قال مصدران قريبان من رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم الأربعاء، إن الرئيس طلب من قائد الشرطة ووكيل وزارة الدفاع الاستقالة في أعقاب التفجيرات، التي وقعت يوم الأحد، في عيد القيامة واستهدفت كنائس وفنادق مما أسفر عن سقوط 359 قتيلاً.
وفي ذات السياق، قال نائب وزير الدفاع السريلانكي روان ويجيواردين للصحفيين اليوم، إن التفجيرات، التي وقعت في الفترة الأخيرة كان يمكن تجنبها لو أن معلومات المخابرات قُدمت "للشخص المناسب".
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ولم يورد ويجيواردين، الذي تحدث أمام ممثلي وسائل إعلام أجنبية، الكثير من التفاصيل عن المشتبه بهم في تنفيذ التفجير، لكنه قال إن أحد المفجرين التسعة، الذين نفذوا تفجيرات عيد الفصح المسيحي يوم الأحد الماضي، امرأة.
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