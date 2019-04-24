مقتل إرهابي بعملية أمنية في تونس

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أن القوات العسكرية، قتلت مسلحاً في مدينة الكاف (شمال غرب) وصادرت بندقية وقنبلتين يدويتين.

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع محمد زكري، "تم القضاء على إرهابي، مساء الثلاثاء، في منطقة جبلية بمدينة الكاف (الحدودية مع الجزائر) يبلغ من العمر عشرين عاماً".

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وأضاف زكري أنه "في إطار عملية استباقية عسكرية وأمنية واثر ورود معلومات استعلاماتية بوجود مجموعة إرهابية تتكون مما بين ثلاثة وأربعة عناصر إرهابية، تم تبادل إطلاق النار معها وتم القضاء على أحدهم".

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وصادرت القوات العسكرية بندقية كلاشنيكوف وذخيرة وقنبلتين يدويتين خلال العملية.

وفي 20 مارس الفائت، أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل ثلاثة مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" شاركوا في قتل وذبح رعاة في المناطق الجبلية في محافظة القصرين (غرب).

وتنشط في المناطق الجبلية الحدودية مع الجزائر تنظيمات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة.