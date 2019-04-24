مقتل 15 شخصاً إثر انفجار بجسر الشغور في سوريا

قُتل 15 شخصاً غالبيتهم الساحقة من المدنيين، اليوم الأربعاء، جراء انفجار سيارة في مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد: "قتل 13 مدنياً على الأقل، بالإضافة إلى شخصين مجهولي الهوية، كما أصيب نحو ثلاثين آخرين، جراء انفجار سيارة قرب سوق شعبي في مدينة جسر الشغور، لم يُعرف ما إذا كانت مفخخة أم تقل مواد متفجرة". وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 12 شخصاً.

وأفادت الأنباء عن دمار كبير لحق بالأبنية في موقع الانفجار، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني المحلية تعمل على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

اقرأ أيضاً... آلاف النازحين يغادرون مخيم الركبان إلى وسط سوريا

Advertisements

وتداول ناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصوّرة تظهر سيارات إسعاف وهي تهرع إلى موقع الانفجار. وتظهر آلية تعمل على رفع الركام من شارع تضررت أبنيته وانهار أحدها. وفي مشاهد أخرى، تتصاعد سحابة رمادية من الدخان في سماء المدينة، قال ناشطون إنها من موقع الانفجار.

وتتعرض مدن عدة في إدلب بين الحين والآخر لتفجير سيارات أو دراجات مفخخة، ولعمليات خطف واغتيال، تُتهم خلايا نائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف خلفها.