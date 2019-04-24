قمة "الترويكا" تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

طالبت قمة "الترويكا" الأفريقية ولجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي، بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في ليبيا، مشيرة إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لوقف عمليات تهريب السلاح والمقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا.

وقرر المشاركون بالاجتماع في بيانهم الختامي، مطالبة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بالتعاون بشكل كامل مع الاتحاد الأفريقي وبشفافية تامة وبتكثيف مشاوراته مع جميع الأطراف في ليبيا على حد سواء ومن دون استثناء في إطار من الشفافية الكاملة والتعاون مع ترويكا الرئاسة والاتحاد الأفريقي.

وطالب المجتمعون جميع الأطراف الليبية بضبط النفس واحترام سلامة المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق ليبيا، مشيرين إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره في إنهاء أزمة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر ووقف جميع أشكال التدخلات الخارجية في ليبيا التي تسعى لتحويل ليبيا لساحة صراع بالوكالة واستنزاف موارد الشعب الليبي.

وأكد القادة المشاركون في اجتماع قمة "الترويكا" ولجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي في العاصمة المصرية القاهرة، استمرار التزام الترويكا بتكثيف انخراطها مع كل الفرقاء الليبيين في المرحلة المقبلة للتواصل للحل السياسي الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة واتساقَاً مع آليات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.

وأشار البيان الختامي إلى أن الاجتماع عقد بناء على دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وضم رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو، ورئيس رواندا بول كاجامي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.