كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير الاتحاد الأوروبي: سياسة "ترامب" في كوبا تقلق الشركات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سفير الاتحاد الأوروبي في كوبا، إن حملة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للأعمال التجارية مع الحكومة الشيوعية، تسبب قلقًا غير مسبوق بين الشركات الأوروبية التي تقوم بأعمال تجارية في الجزيرة.

وقال السفير البرتو نافارو، لوكالة "أسوشيتيد برس"، إن هناك قلقًا كبيرًا، مضيفًا: "يوجد رجال أعمال هنا منذ 20 أو 30 عامًا، وقد راهنوا على استثمار مواردهم المالية في كوبا لتحفيز التجارة والسياحة والتبادل الدولي، والكثير منهم يقولون لي، إنهم لم يعيشوا وضعًا مشابهًا كهذا".

وأعلنت إدارة "ترامب"، الأسبوع الماضي، أنها ستسمح للأمريكيين بمقاضاة الشركات الأجنبية التي تستفيد شراكاتها مع الحكومة الكوبية من الممتلكات التجارية والصناعية المصادرة من الأمريكيين في ثورة كوبا عام 1959.