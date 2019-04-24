كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحثات سورية فنزويلية في مجال النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع وزارة النفط الفنزويلية اليوم الأربعاء، عن مباحثات جرت بين دمشق وكاراكاس تطرقت للعلاقات التجارية بين البلدين في مجال النفط.

وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها على صفحتها في "تويتر" إن وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو أجرى مباحثات مع سفير سوريا لدى فنزويلا، تم خلالها مراجعة الخطط والفرص التجارية في مجال النفط بين البلدين.

ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل كذلك لم تكشف عن تاريخ الاجتماع، لكنها أرفقت تغريدتها بصور من اللقاء.

ويأتي الاجتماع في وقت تمر فيه سوريا بأزمة بنزين حادة، سببتها العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، حيث بات مشهد الطوابير أمام محطات الوقود أمرا معتادا.