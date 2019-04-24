كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ظريف": على أمريكا التحدث إلى الحرس الثوري إذا أرادت دخول مضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في وقت سابق من هذا الشهر ، صنفت واشنطن فيلق الحرس الثوري الإسلامي مجموعة "إرهابية" ، وهددت بالسماح بإلغاء العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه إذا أرادت الولايات المتحدة الدخول إلى مضيق هرمز، فسيتعين عليها التحدث إلى قوات الحرس الثوري الإيراني التي تحميها.

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وحسب "ظريف": "كان الرئيس ترامب مخطئًا إذا اعتقد أن العقوبات الصارمة يمكن أن تدفع إيران إلى تغيير سياستها.

وأضاف: "يفكر ترامب من خلال المزيد من الضغط على إيران، ما يسمى بسياسة الضغط القصوى، أنه يمكننا أن نركع. إنه مخطئ".

وخلال حديث له في زيارة إلى نيويورك، اليوم الأربعاء، اتهم وزير الخارجية، واشنطن باتباع سياسة "شديدة الخطورة" تجاه طهران، وأسقط المقترحات السابقة لإدارة ترامب بشأن مفاوضات "جديدة" بشأن البرنامج النووي الإيراني، قائلًا، إن اتفاق عام 2015 هو "أفضل صفقة يمكن أن نحققها".