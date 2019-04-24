كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تغلق مفاعلات نووية لا تطبق "معايير الهجمات الإرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هددت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، بإغلاق مفاعلات نووية لا تطبق معايير السلامة المضادة للهجمات الإرهاببية المشددة، التي أقرت عقب كارثة مفاعل فوكوشيما النووي، بسبب التسونامي.

وفي 2013 فرضت هيئة تنظيم القطاع النووي اليابانية إجراءات أشد تلزم المنشآت النووية بأن تكون لديها القدرة على المحافظة على منشآت التبريد في المفاعلات عن بعد إذا لزم الأمر.

وتهدف الاجراءات إلى منع التسريبات الإشعاعية في حال تعرض المفاعلات النووية لهجوم، من قبل إرهابيين يصدمون طائرات بها، على سبيل المثال.

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وأمهلت الشركات التي أعطيت تصريحاً بإعادة تشغيل عملياتها بعد الكارثة -الأسوأ منذ كارثة تشرنوبيل في 1986- خمس سنوات لتطبيق الإجراءات الصارمة.

غير أن العديد من الشركات حذرت من أنها لن تتمكن من مطابقة هذه المعايير، وقالت الهيئة عقب اجتماع في وقت سابق الأربعاء، أنها لن تمدد المهلة كما فعلت في السابق.

وذكر مسؤول أن العديد من المفاعلات النووية مهددة بالإغلاق، بسبب عدم التزامها بهذه الإجراءات.