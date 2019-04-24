كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب عراقي يكشف عن سرقة أموال تعود لقصي صدام حسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النائب العراقي عبد الأمير الدبي، عن سرقة أموال تجاوزت قيمتها الـ200 مليون دولار، دفنها نجل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السماوة جنوب العراق.

وكتب الدبي في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" (غير موثق بالإشارة الزرقاء)، أن "أكثر من 200 مليون دولار كانت مدفونة في سجن نكرة السلمان بالسماوة من قبل قصي صدام حسين، سرقت من قبل عصابة دولية".

ودعا الدبي القائد العام للقوات المسلحة إلى إجراء تحقيق فوري.