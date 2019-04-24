كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب": أمريكا ترسل قوة مسلحة إلى حدود المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سترسل قوات مسلحة إلى حدودها الجنوبية مع المكسيك، على ما يبدو عقب حادثة تتعلق بالخدمة المكسيكية وقوات الحرس الوطني الأمريكي.

وكتب "ترامب"، على "تويتر": "قام جنود المكسيك في الآونة الأخيرة بسحب الأسلحة من جنود الحرس الوطني الأمريكي، ربما كتكتيك تحويلي لمهربي المخدرات على الحدود. من الأفضل ألا يحدث ذلك مرة أخرى! نرسل الآن قوة مسلحة إلى الحدود. المكسيك لا تفعل ما يكفي تقريبا في التفهم والرجوع!".

كما كتب "ترامب"، أيضًا: "أن قافلة أخرى من نحو 20 ألف مهاجر كانوا يحاولون شق طريقهم إلى الولايات المتحدة. يجب على المكسيك إلقاء القبض على الباقي وإلا سنضطر لإغلاق هذا الجزء من الحدود واستدعاء الجيش. فإن الذئاب تحمل أسلحة!".

جاءت تعليقاته الساخنة، في أعقاب تقرير قال، إن القوات المكسيكية استجوبت جنديين أمريكيين في 13 أبريل أثناء القيام بعملية مراقبة. ووفقًا لمسؤولين عسكريين أمريكيين، كان الجنديان في الأراضي الأمريكية، لكن يبدو أن المكسيكيين اعتقدوا أنهم غامروا بالدخول إلى المكسيك بشكل غير قانوني.