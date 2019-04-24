كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيم جونج أون يأمل بقمة "ناجحة ومفيدة" مع بوتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بعد عبور قطاره إلى داخل روسيا اليوم الأربعاء، عن أمله في عقد قمة "ناجحة ومفيدة" مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وصرح كيم للتلفزيون الروسي في خاسان، حيث عبر قطاره: "آمل بأن تكون هذه الزيارة ناجحة ومفيدة وآمل بأنه خلال المحادثات سأتمكن من إجراء نقاشات مهمة بشأن حل مسائل في شبه الجزيرة الكورية، وبشأن تطوير علاقاتنا الثنائية".

وتسعى بيونج يانج إلى توثيق العلاقات مع حليفها التقليدي بعد وصول المحادثات النووية مع واشنطن إلى مأزق.

وسيكون اللقاء الخميس مع بوتين في مدينة فلاديفوستوك، المرفأ الروسي المهم على المحيط الهادىء، الأول لزعيم كوريا الشمالية مع رئيس دولة منذ عودته من هانوي حيث أجرى محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير انتهت بالفشل.