كأس “الكاف”..الداخلية التونسية تحصر جماهير الصفاقسي في 10 آلاف مشجعاً بقمة بركان

كشفت تقارير إعلامية تونسية، اليوم الأربعاء، عن تحديد الحضور الجماهيري في 10 آلاف مناصرا، بالقمة الكروية التي ستجمع فريق الصفاقسي التونسي، ونهضة بركان، في إطار ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وحسب المصدر ذاته، فإن الانفلات الأخير للجماهير وإشعال الشهب النارية في اللقاء الأخير لممثل الكرة التونسية، وراء خفض عدد الجماهير بالقمة المغاربية، التي ستقام بملعب الطيب المهيري، في حين مواجهة الإياب ستقام بالمغرب وتحديداً بالملعب البلدي..

وعبر نهضة بركان قبل أسبوعين تقريباً إلى مرحلة نصف النهائي، متجاوزاً خصمه غورماهيا الكيني في لقاء إياب ربع نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.