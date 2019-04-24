السودان: دعوة لمواكب مليونية وتهديد بإضراب شامل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدد قادة الاحتجاجات في السودان، اليوم الأربعاء، بتسيير مواكب مليونية وبالدعوة إلى إضراب شامل، وذلك في حال عدم استجابة المجلس العسكري الانتقالي لمطالبهم بتسليم السلطة لإدارة مدنية.

وردا على سؤال حول الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال صديق فاروق الشيخ أحد قادة "الحرية والتغيير" للصحافيين "لدينا خطوات تصعيدية. سنسيّر مواكب مليونية كما أننا نحضر لإضراب شامل".

وكان قد كثّف قادة الاحتجاجات ضغوطاتهم على المجلس العسكري الانتقالي بالدعوة إلى مسيرة مليونية. وقال القائد البارز في تجمع المهنيين السودانيين، أحمد الربيع "نحن ندعو إلى مسيرة مليونية الخميس".

وفي بيان منفصل قالت وكالة الأنباء السودانية إن المسيرة ستدعو إلى "الحكم المدني" في السودان، وهو المطلب الرئيسي للمحتجين منذ أطاح الجيش البشير في 11 نيسان/ إبريل.

يذكر في هذا السياق أن بيان قمة القاهرة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان قد أوصوا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بـ"أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية مدة ثلاثة أشهر".

وكان الاتحاد الإفريقي هدد في 15 الشهر الجاري بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين ضمن مهلة 15 يوما.

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وردت المعارضة بإعلان استنكارها للتحركات المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمديد المهلة الزمنية التي منحها الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية، بعد إطاحتها بالرئيس المعزول عمر البشير.

وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، قد وجهت نداء عاجلا، الثلاثاء، للجماهير في كل أحياء العاصمة الخرطوم لتسيير مواكب إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، والاحتشاد للحيلولة دون محاولات بعض الجهات فضّ الاعتصام.

القضاة السودانيون ينضمون لآلاف المحتجين

لأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات في السودان، أعلن القضاة، اليوم، انضمامهم إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني.

وقال بيان صادر عن قضاة السودان "غدا (الخميس) بإذن الله (سيبدأ) موكب قضاة السودان الشرفاء من أمام المحكمة الدستورية الساعة 4,00 مساء (14,00 ت غ) إلى القيادة العامة دعما للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء".