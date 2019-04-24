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القضاء الجزائري يحقق في فساد وزير الطاقة السابق شكيب خليل

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ذكرت قناة النهار الجزائرية أن المحكمة العليا الجزائرية قررت فتح تحقيقات متعلقة بالفساد تخص وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي كان متابعا قضائيا وسبق أن فر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يتم غض النظر عن ملفه والسماح له بالعودة إلى الجزائر من دون محاسبة.

وأكدت انه سيتم التحقيق في قضايا تتعلق بمخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال وإبرام صفقات مع شركتين اجنبيتين بطريقة مخالفة للقانون.

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