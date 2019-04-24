شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الجزائري يحقق في فساد وزير الطاقة السابق شكيب خليل والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت انه سيتم التحقيق في قضايا تتعلق بمخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال وإبرام صفقات مع شركتين اجنبيتين بطريقة مخالفة للقانون.
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