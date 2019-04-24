طهران: إذا رغبت واشنطن بالدخول لمضيق هرمز عليها التفاوض مع الحرس الثوري

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاربعاء، أن على الولايات المتحدة التفاوض مع الحرس الثوري لبلاده إذا أرادت الدخول إلى مضيق هرمز.
وقال ظريف، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأربعاء عقب وصوله إلى نيويورك: "إذا أرادت الولايات المتحدة الدخول إلى مضيق هرمز فعليها التفاوض مع الطرف الذي يقوم بحمايته، أي الحرس الثوري الإيراني".
واعتبر ظريف مع ذلك أن "إبقاء مضيق هرمز مفتوحا في مصلحة الأمن القومي للجمهورية الإسلامية".
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