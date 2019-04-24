المجلس العسكري الانتقالي في السودان يدعو قادة "الحرية والتغيير" لاجتماع

دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قادة قوى "الحرية والتغيير" إلى اجتماع مساء اليوم الأربعاء.

وكانت قوى "الحرية والتغيير" أعلنت تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، مشيرة إلى أنها لن تسمح لمن كان جزءا من النظام السابق أن يكون مسؤولا عن الحل.

وأضافت - في مؤتمر صحفي، الأربعاء، لإعلان نتائج التفاوض مع المجلس العسكري- نحن بحاجة إلى دولة مدنية تحمي الأجيال القادمة من الانتهاكات وتضمن مستقبلا أفضل للسودان.

وطالبت قوي "الحرية والتغيير" بمجلس وزراء مدني يتولى السلطة التنفيذية ومجلس تشريعي يمثل التنوع الموجود في السودان، مشيرة إلى أن التفاوض مع المجلس العسكري أصبح غير جدي، لافتة إلى إيمانها بأهمية تكاتف القوى العسكرية والمدنية.