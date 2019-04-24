زعيم كوريا الشمالية يصل إلى روسيا لعقد قمة مع بوتين

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كيم جونج أون - زعيم كوريا الشمالية

عبر قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الحدود إلى روسيا، الأربعاء، لعقد قمته الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تسعى بيونج يانج إلى توثيق العلاقات مع حليفها التقليدي بعد وصول المحادثات النووية مع واشنطن الى مأزق. وبحسب وكالة «فرانس برس»، سيكون اللقاء، الخميس، مع بوتين في مدينة فلاديفوستوك، المرفأ الروسي المهم على المحيط الهادئ، الأول لزعيم كوريا الشمالية مع رئيس دولة منذ عودته من هانوي حيث أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير انتهت بالفشل.

وفي وقت سابق أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية مغادرة كيم جونج أون إلى روسيا على متن قطار، وذكرت أن من بين أعضاء وفده وزير الخارجية ري يونج هو الذي قال للصحفيين بعد قمة فيتنام إن موقف بلاده «لن يتغير».وذكرت تقارير إعلامية روسية أن قطار كيم المصفّح عبر نهر تومين، الأربعاء، ووصل إلى بلدة خاسان

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