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الان تتابع المحكمة العليا الجزائرية تبحث قضايا فساد متعلقة بوزير الطاقة السابق شكيب خليل والان مع التفاصيل
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وكالات- الخليج 365
أعلنت قناة “النهار” الجزائرية، أنه تم إحالة ملف وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل، إلى المحكمة العليا بتهم مخالفة قانون صرف رؤوس الأموال.
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