الان تتابع المحكمة العليا الجزائرية تبحث قضايا فساد متعلقة بوزير الطاقة السابق شكيب خليل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 38 دقيقة - 3:52 م, 24 أبريل 2019 م التعليقات: 0 وكالات- الخليج 365 أعلنت قناة “النهار” الجزائرية، أنه تم إحالة ملف وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل، إلى المحكمة العليا بتهم مخالفة قانون صرف رؤوس الأموال.

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