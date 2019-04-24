17 قتيلاً بانفجار في جسر الشغور السورية

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جدة - خالد شويل - رويترز (عمّان) قال رجال الإنقاذ وسكان في مدينة جسر الشغور السورية، أن 17 شخصاً على الأقل قتلوا اليوم (الأربعاء) في انفجار بوسط المدينة الواقعة تحت سيطرة المعارضة في شمال غرب سورية، بعد يوم من ضربات جوية روسية عنيفة.

قال رجال الإنقاذ وسكان في مدينة جسر الشغور السورية، أن 17 شخصاً على الأقل قتلوا اليوم (الأربعاء) في انفجار بوسط المدينة الواقعة تحت سيطرة المعارضة في شمال غرب سورية، بعد يوم من ضربات جوية روسية عنيفة.

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