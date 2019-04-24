شكرا لقرائتكم خبر عن 17 قتيلاً بانفجار في جسر الشغور السورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (عمّان)قال رجال الإنقاذ وسكان في مدينة جسر الشغور السورية، أن 17 شخصاً على الأقل قتلوا اليوم (الأربعاء) في انفجار بوسط المدينة الواقعة تحت سيطرة المعارضة في شمال غرب سورية، بعد يوم من ضربات جوية روسية عنيفة.
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